Trump rilancia il cannabidiolo come risorsa per la salute

Il presidente Donald Trump, nei giorni scorsi, ha condiviso un post sui social esaltando i benefici per la salute del CBD. Il post pubblicato da Trump domenica affermava che il cannabidiolo (CBD) potrebbe “rivoluzionare l’assistenza sanitaria agli anziani”, contribuendo a ridurre la progressione delle malattie e rappresentando un’alternativa ai farmaci da prescrizione. Questa dichiarazione ha immediatamente sollevato un ampio dibattito, portando il cannabidiolo e la cannabis più in generale al centro del dibattito politico negli Stati Uniti.

Boom in borsa: reazioni immediate

Subito dopo il post di Trump, le azioni delle principali aziende del comparto cannabis hanno registrato rialzi significativi. Canopy Growth e Tilray hanno guadagnato circa il 20%, mentre Cronos Group e Aurora Cannabis sono salite del 13,3%. L’ETF focalizzato sul settore, AdvisorShares Pure U.S. Cannabis (MSOS), è schizzato del 20,6%, avvicinandosi a un picco trimestrale record vicino al +70%.

Questo aumento immediato delle azioni delle aziende di cannabis dimostra quanto le parole di Trump abbiano influito sul mercato, ma non solo. Gli analisti ritengono che il discorso di Trump potrebbe rappresentare un punto di svolta, con la possibilità che le restrizioni fiscali nel settore possano essere rimosse. Se si concretizzassero queste riforme, le società del settore potrebbero ottenere maggiore libertà operativa e accesso a capitali che fino ad ora erano preclusi. Questo potrebbe dare al mercato della cannabis una spinta fondamentale per espandersi e svilupparsi ulteriormente.

La svolta normativa e il dibattito politico

Oltre all’effetto immediato sui titoli, l’aspetto più rilevante del post di Trump è la potenziale svolta normativa. Il presidente aveva già in passato sostenuto l’idea di riclassificare la cannabis, riducendo le restrizioni federali. Con il nuovo endorsement, l’idea torna centrale nel dibattito politico, riaccendendo le speranze di una riforma normativa. Se così accadesse, molte società potrebbero finalmente regolarizzare la loro posizione fiscale, beneficiando di condizioni più favorevoli. Inoltre, una riforma simile potrebbe stimolare una ricerca scientifica più libera e approfondita sul CBD, portando a nuovi sviluppi in ambito terapeutico.

CBD e anziani: gli studi

Il CBD sta attirando sempre più l’attenzione della comunità scientifica, in particolare per i suoi effetti positivi sugli anziani. Secondo un recente studio, “il CBD agisce sulle risposte infiammatorie nel cervello e può migliorare il declino cognitivo associato all’invecchiamento”. Negli ultimi anni, sono aumentati gli studi che confermano come il CBD possa essere efficace per trattare disturbi neurodegenerativi e migliorare il trattamento del dolore, ma anche per combattere disturbi psichici come ansia e depressione. Un altro aspetto fondamentale riguarda la sicurezza del CBD per gli anziani, che cercano alternative ai farmaci convenzionali.

Il CBD come neuroprotettore

Il CBD è uno dei principali cannabinoidi al centro della ricerca per le sue potenzialità neuroprotettive. Diversi studi scientifici hanno suggerito che il CBD potrebbe prevenire l’invecchiamento delle cellule cerebrali, proteggendo il cervello da malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson e l’Alzheimer. La sua azione antinfiammatoria e antiossidante lo rende utile per proteggere i neuroni dai danni e per ridurre il rischio di malformazioni che potrebbero compromettere le funzioni cognitive nel tempo. Inoltre, il CBD ha la capacità di ridurre la neurotossicità nei neuroni, un aspetto cruciale per il trattamento delle malattie neurodegenerative legate all’età.

Recenti studi hanno anche evidenziato come il CBD possa ridurre la produzione di radicali liberi, che sono un fattore chiave nel processo di invecchiamento cellulare. In questo modo, il CBD aiuta a proteggere il cervello e il sistema nervoso centrale, rallentando i processi di degenerazione e mantenendo una maggiore funzionalità cognitiva nelle persone anziane.

CBD in Italia: la situazione attuale

Se negli Stati Uniti le parole di Trump hanno acceso entusiasmo e creato opportunità di riforme sul CBD, in Italia il quadro è molto più complesso. Nonostante l’Italia segua spesso la linea politica di Trump, quando si parla di cannabidiolo il paese ha adottato politiche restrittive, classificando il CBD nella tabella dei medicinali stupefacenti. Questo rende l’Italia uno dei pochi Paesi a criminalizzare una sostanza che l’OMS considera sicura. Ciò nonostante ordinanze dei singoli tribunali, come l’ultima di Trento , e ricorsi vari, stanno mettendo in discussione tale norma. Gli attuali contrasti normativi, impediscono quindi di sfruttare appieno i benefici terapeutici del CBD e di prodotti come l’ hashish CBD , mentre in altre nazioni, come gli Stati Uniti e molte in Europa, il mercato è in espansione.

Conclusioni

In conclusione, il CBD sta emergendo come una risorsa promettente per la salute, in particolare per il trattamento di malattie legate all’invecchiamento, grazie alle sue proprietà neuroprotettive e antinfiammatorie. Mentre negli Stati Uniti la discussione è accesa e potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle politiche sul CBD, in Italia la situazione rimane più complicata, con normative restrittive che limitano l’uso di questa sostanza, nonostante la sua crescente accettazione a livello internazionale.