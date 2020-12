Torino si sveglia in zona gialla e il centro si riempie di folla. Già nelle scorse settimane la riapertura dei negozi aveva portato traffico e affollamento davanti alle vetrine di chi iniziava lo shopping di Natale. Da oggi anche ristoranti e bar sono aperti fino alle 18 per i servizi al tavolo e il risultato si vede. Tavolini al completo in piazza San Carlo e via Lagrange, dove anche i dehors sono affollati e la capienza massima viene facilmente raggiunta. Anche per pranzo molti ristoranti hanno già prenotazioni e si prevede in molti casi un tutto esaurito.

Torino: bar e ristoranti aperti. Ritorno alla normalità per molti

Una vera e propria boccata di ossigeno per molti commercianti dopo mesi difficili. Per quanto non tutti sono contenti: “Un ritorno alla normalità – dicono dai una pizzeria di via Gramsci – fino ad un certo punto. Visto che lavoreremo al 50 per cento”. La ristorazione infatti lamenta l’obbligo di chiusura entro le 18 che toglie i servizi di cena che sono quelli che consentono i maggiori guadagni.

Mentre molti cittadini in coda davanti ai negozi non nascondono la loro gioia per una domenica mattina che sembra quella di un dicembre qualunque. Come dice un passante: “Finalmente respiriamo un clima natalizio come se il Covid non ci sia mai stato”.