Torino, Lapietra: “In arrivo nuove pedonalizzazioni”

L’assessora comunale alla Viabilità, Maria Lapietra, nel corso di una commissione dedicata all’ipotesi di pedonalizzazione delle vie Fratelli Vasco e San Francesco da Paola, fino a via Maria Vittoria, ha lanciato una petizione, di alcuni ristoratori, che ha raccolto quasi 400 firme e che ha incontrato il parere positivo dell’amministrazione.

Nella prossima riunione di Giunta, sarà proposta una delibera sulle pedonalizzazioni ‘smart’, da realizzare in fretta grazie a elementi di arredo urbano, e successivamente un’altra delibera di indirizzo in vista del piano urbano della mobilità sostenibile nella quale “ci sarà la visione della Città in tema di mobilità attiva”.

I dettagli tecnici sono ancora in fase di definizione, ma dovrebbero essere garantiti 3 metri e mezzo di spazio pedonale al centro della carreggiata delle vie San Francesco e fratelli Vasco anche per consentire l’ampliamento dei dehors degli esercizi commerciali. Settanta i posti auto stimati che scompariranno nel periodo di sperimentazione. Lapietra ha poi spiegato che la prossima settimana passeranno in giunta le pedonalizzazioni di via Vibò, corso Marconi e di alcune vie di Borgo Vecchio Campidoglio.