Torino, in vendita ex Manifattura Tabacchi in Corso Regio Parco

In vendita lo storico complesso della ex Manifattura Tabacchi in Corso Regio Parco, a Torino. L’iniziativa e’ stata presentata ufficialmente questo pomeriggio dal direttore dell’Agenzia del Demanio, Antonio Agostini, e dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino.

La base d’asta di 6,665 milioni di euro occupa un’area di 46mila mq. Sul complesso – realizzato in fasi successive tra il ‘700 e il ‘900 insistono vari vincoli, tutela storicoartistica, paesaggistico-ambientale, vincoli idrogeologici, un piano d’area di cui dovrà tener conto il progetto di valorizzazione.

“Quella che presentiamo oggi – ha detto il direttore del Demanio, Antonio Agostini – è un’operazione importante per rigenerare il tessuto urbano di Torino, in un particolare momento storico di crisi economica. L’Ex Manifattura Tabacchi e’ uno spazio immenso, rappresentativo, storico e simbolico che può essere riconvertito e tornare a nuova vita, offrendo opportunità di lavoro e di crescita per la città”.

“Il primo passo verso il recupero della ex-Manifattura Tabacchi – ha commentato la sindaca di Torino, Chiara Appendino – è un tassello della trasformazione urbana che la città aspettava da anni. Sin dall’inizio del nostro mandato abbiamo preso a cuore quest’area e il quartiere che la ospita, convinti che le risposte di cui il territorio ha bisogno passano anche da grandi cambiamenti che possono sicuramente portare riqualificazione, sviluppo e nuove opportunità per l’economia e il lavoro”.