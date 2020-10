Torino 2021, le primarie del centrosinistra il 6 e 7 febbraio

Come già ipotizzato saranno a febbraio le primarie del centrosinistra, quando si spera sarà anche superata l’emergenza Covid. Lo annunciano il segretario regionale Paolo Furia e quello metropolitano Mimmo Carretta: “Oggi si è ritrovata la coalizione di centrosinistra. Una coalizione larga e unitaria che ha deciso di offrire alla cittadinanza un grande momento di confronto e partecipazione come le primarie per la selezione del candidato sindaco, nella data del 6-7 febbraio 2021” scrivono in una nota.

“Lunedì la coalizione si ritroverà per definire alcuni dettagli legati al regolamento, in particolare le firme da raccogliere per coloro che non sono candidati da un partito.

Prossimi appuntamenti: entro la fine di ottobre il patto di programma e solidarietà di coalizione e entro la prima settimana di novembre la costituzione del comitato organizzatore” proseguono Furia e Carretta.