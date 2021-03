Tari Torino, le scadenze per il 2021

Il consiglio comunale di Torino ha approvato le scadenze per la Tari 2021 e le modalità di pagamento.

Per le utenze domestiche, l’importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre in acconto (il 55% della tariffa 2020) e una a saldo. Le scadenze per l’acconto sono: venerdì 30 aprile, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno. È possibile versare l’acconto in un’unica soluzione, con scadenza lunedì 31 maggio. Scadenza saldo: venerdì 10 dicembre.



Per le utenze non domestiche, l’importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto (l’85% della tariffa 2020) e una a saldo. Le scadenze per l’acconto sono: sabato 15 maggio, giovedì 15 luglio. È possibile versare l’acconto in un’unica soluzione, con scadenza martedì 15 giugno. Scadenza saldo: giovedì 16 dicembre. L’emissione dell’acconto è esclusa per quelle utenze non domestiche che nel corso del 2020 hanno beneficiato dell’agevolazione per cantieri di opere pubbliche in misura pari o superiore al 50%, i cui lavori proseguono nel 2021.

Tari Torino: scadenze e agevolazioni

Confermate in sede di acconto le agevolazioni per i cantieri di opere pubbliche (nuovo collegamento ferroviario Torino/Ceres e abbattimento cavalcavia, per una perdita di gettito Tari pari a circa 450mila euro), per i nuclei familiari numerosi (per nuclei superiori a 4 componenti e con abitazione di metratura inferiore a 80 metri quadrati, per una perdita di gettito Tari pari a circa 230mila euro) e per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale per contener la pandemia di Covid-19. Per queste ultime, oltre ai 7 milioni di euro già deliberati per il 2020, vengono riconosciute ulteriori agevolazioni Tari pari a 6,4 milioni di euro.