In un’atmosfera di grande prestigio ed entusiasmo i Global Recognition Award 2024 brillano, oggi più che mai, nello scenario internazionale, celebrando l’eccellenza in vari ambiti, in primis realtà eccelse e leader visionari, brand e personalità che stanno plasmando il prossimo avvenire, apportando contributi di particolare rilievo nell’ecosistema circostante segnato anche dalla Rivoluzione Digitale e Intelligenza Artificiale.

Tra i protagonisti dei Global Recognition Award sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti durante l’annata 2024 a OpenAi, Nvidia, nonché SpaceX e Tesla sotto il segno del visionario Elon Musk. Il settore sanitario, ad esempio, ha visto il grande successo di Moderna. Per il settore food il prestigioso premio annuale è stato assegnato al giovane food manager italiano e giornalista Daniele Bartocci – già inserito tra le 100 eccellenze del Made in Italy a Montecitorio (Premio 100 Eccellenze Italiane 2023 insieme a Gigi Buffon, Prof. Giorgio Calabrese e Paolo Bonolis) e vincitore di svariati riconoscimenti come Top10 BarAwars dei migliori protagonisti food-horeca, Myllennium Award e il premio Food and Travel Awards – celebre per il suo talento nei settori dello sport e del food e per le sue straordinarie imprese raggiunte nel proprio settore. Gli Awards Global Recognition enfatizzano anno dopo anno il rilevante significato di innovazione, perseveranza e visione nel plasmare un mondo migliore, in un’atmosfera all’insegna di inclusione, sostenibilità e diversità.

Da ricordare, inoltre, che gli ambiti Global Recognition Awards hanno guadagnato un posto tra i primi programmi di premi a livello internazionale secondo un articolo Forbes. Questi premi sono noti per la loro inclusività, e il rigoroso processo di valutazione, che garantisce – anche per mezzo di un’autorevole commissione d’onore e modelli statistici di primissima fascia – che soltanto le realtà e le personalità più meritevoli e talentuose nei rispettivi settori vengano riconosciute. Sempre sotto il profilo dell’inclusione e sostenibilità, il giovanegiornalista sportivo e food manager Daniele Bartocci è stato premiato proprio nei giorni scorsi anche a Roma, in occasione degli Star People Awards, come personaggio food dell’anno 2024. Presenti e premiati con la stella d’oro ‘Star People Awards’, al Teatro delle Muse di Roma, tra gli altri Beppe Convertini, Amedeo Goria, Miriana Trevisan e l’attrice e doppiatrice Myriam Catania e il giovane Mirko Brunetti (visto a Temptation Island e Grande Fratello). Un gran galà delle stelle, nella location teatrale di Via Forlì a Roma, in un ambiente glamour e raffinato che ha voluto celebrare alcune delle più influenti personalità del panorama culturale e showbiz italiano. Ancora una volta a splendere la stella del talento food and sport Daniele Bartocci, giovane leader visionario del prossimo futuro, il più giovane con Brunetti a ricevere il riconoscimento a Roma.