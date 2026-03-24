Sunseeker Robotics presenta la gamma di robot tosaerba X Gen 2: l’armonia in giardino diventa realtà

Le tecnologie 10 TOPS, NetRTK e ATC garantiscono una precisione al centimetro e il minimo sforzo per la cura del prato su qualsiasi terreno



Milano, 23 marzo 2026 – Sunseeker Robotics, brand globale di giardinaggio intelligente, presenta la sua nuova serie di robot tosaerba X Gen 2, che combina navigazione avanzata, Vision AI e automazione intelligente per rendere la cura del giardino più semplice, precisa e piacevole.

La nuova serie X Gen 2 di Sunseeker Elite soddisfa la crescente domanda europea di attrezzature da giardinaggio in grado di offrire ingegneria di precisione per standard paesaggistici di alta qualità. La gamma semplifica la manutenzione del giardino, combinando eleganza visiva, automazione intelligente e prestazioni elevate.

Sunseeker Robotics adotta una strategia a doppio marchio per soddisfare le diverse esigenze degli utenti:

– Sunseeker Elite, di cui fa parte anche la nuova serie X Gen 2, è la linea premium ad alte prestazioni, in grado di coprire superfici da 800m2 a 24.000m2;

– Sunseeker si concentra sugli utenti residenziali e l’utilizzo quotidiano, con le sue serie S e V che coprono dai 500m2 ai 2.000m2 e che mettono l’accento su semplicità e facilità d’uso. Tra i modelli della linea, l’S4 basato su LiDAR, l’S3 e l’S5 integrati con VSLAM e RTK, nonché il V1 e il V3 con visione Sunseeker, che rendono la tecnologia avanzata per la cura del prato disponibile a un pubblico più ampio.

Basata sul sistema di navigazione migliorato AONaviTM 2.0, la serie X Gen 2 combina nRTK e VSLAM 2.0 network-based per offrire una precisione al centimetro senza cavi di delimitazione o stazioni antenna. Alimentato da un chip 10 TOPS aggiornato, che raddoppia la capacità di calcolo delle generazioni precedenti, il sistema consente una mappatura rapida in tempo reale e prestazioni stabili anche in ambienti giardino complessi.

La nuova Vision AI 2.0 integra una telecamera binoculare e una telecamera iToF e migliora la percezione spaziale e il rilevamento degli ostacoli, per un funzionamento affidabile sia di giorno che di notte. Questa percezione intelligente consente al tosaerba di passare in spazi stretti fino a 70 cm, mentre alcuni modelli sono dotati di doppi dischi di taglio e regolazione elettronica dell’altezza per una finitura raffinata.

Progettato per terreni impegnativi, il sistema ATC (All-Terrain Conquer) integra trazione integrale, sospensioni e sterzo attivo per affrontare pendenze fino al 70% (35°), offrendo una forte trazione pur rimanendo delicato sul tappeto erboso.

“Con il lancio della serie X Gen 2 in Europa, non stiamo semplicemente introducendo una nuova generazione di prodotti, ma ridefiniamo il significato di cura intelligente del prato per le famiglie moderne,” commenta Terry Ma, CEO di Sunseeker Robotics. “La nuova serie dà vita al nostro concetto di Garden Harmony, fondendo l’ingegneria di precisione con l’usabilità quotidiana, creando soluzioni che risultano all’avanguardia ma si integrano con naturalezza all’interno dei giardini europei”.

Con il debutto della serie X Gen 2, Sunseeker Robotics rafforza il suo impegno a lungo termine in Europa, in cui convergono automazione intelligente, sostenibilità e garden design.

“Puntiamo su un design intuitivo e un funzionamento semplice, in modo che gli utenti possano ottenere risultati professionali ed eleganti con il minimo sforzo, per un prato che sembra curato e raffinato come un tappeto verde,” aggiunge Michele Belladelli, direttore commerciale di Sunseeker Elite. “Combinando navigazione avanzata, percezione basata sull’intelligenza artificiale e solida ingegneria meccanica, Sunseeker Robotics continua a stabilire nuovi standard di precisione, affidabilità e armonia nella cura autonoma del prato”.

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Informazioni su Sunseeker Robotics

Fondata nel 2009, Sunseeker Robotics è leader mondiale nella cura intelligente del prato, combinando perfettamente tradizione e tecnologia all’avanguardia per offrire soluzioni efficienti e intuitive. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento del settore per i suoi pionieristici robot tosaerba wireless di prima generazione (2019-2023), stabilendo nuovi standard nella manutenzione automatizzata del prato.

L’obiettivo strategico di Sunseeker Robotics è integrare la tecnologia intelligente con la cultura locale, un impegno che si riflette nelle sue partnership sportive in tutta Europa. Tra queste, le collaborazioni con Mantova 1911 (Italia), Fédération Française de Football (Francia), SV Werder Bremen (Germania), IFK Göteborg (Svezia) e F.C. Copenhagen (Danimarca), nonché con il rugbista internazionale francese Charles Ollivon. Unendo la precisione robotica agli elevati standard dello sport professionistico, Sunseeker Robotics continua a rafforzare il suo legame con il pubblico europeo, ridefinendo al contempo la cura del prato senza fili per quest’area geografica.

Maggiori informazioni sui siti web ufficiali:

https://sunseekerelite.it/

https://sunseekertech.com/it