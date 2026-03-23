Turismo pet-friendly in crescita, come muoversi con il cane sulle Alpi piemontesi

Il turismo pet-friendly è in crescita costante in Italia. Secondo i dati di Eurispes, oltre il 40% delle famiglie italiane vive con almeno un animale domestico, mentre il Rapporto Coop 2024 evidenzia come circa il 60% dei proprietari scelga di portarlo con sé in vacanza.

Le Alpi piemontesi stanno registrando una domanda crescente grazie alla presenza di sentieri accessibili, strutture ricettive attrezzate e un’offerta outdoor compatibile con la presenza di cani. La libertà di movimento dipende però dalle regole specifiche di parchi e riserve. Muoversi in alta quota con un cane significa conoscere i regolamenti locali, definiti per tutelare l’equilibrio tra fauna selvatica, attività pastorali e turismo.

Nelle vallate fuori dalle aree protette, come la Val Maira, la Val Susa o la Val d’Ossola, il cammino non subisce interruzioni legate a divieti e si sviluppa in modo continuo su tracciati leggibili anche senza un’esperienza approfondita del territorio. Questo consente di mantenere un ritmo regolare lungo alpeggi e tratti boschivi, con il cane che segue il percorso senza interferenze, purché resti sotto controllo e lontano dal bestiame.

I percorsi in bassa e media quota

La Val d’Otro, sopra Alagna Valsesia, mostra bene questo tipo di contesto. Il sentiero attraversa le frazioni Walser, mantiene riferimenti chiari e offre diversi punti acqua lungo il tragitto. Su distanze lunghe, soprattutto nei tratti di bosco dove il cane può uscire rapidamente dal campo visivo, un tracker GPS per cani permette di verificare la posizione e capire se rallenta o si ferma più del previsto, evitando di forzare l’andatura quando compaiono segnali di stanchezza.

Nel Biellese, l’Oasi Zegna presenta itinerari più controllabili, come il Bosco dei Sorrisi, adatti anche a cani poco abituati a pendenze importanti. In queste zone vengono organizzate escursioni con educatori cinofili che lavorano sul richiamo e sulla gestione degli stimoli direttamente lungo il percorso, in presenza di altri escursionisti o in attraversamento di aree di pascolo.

Restrizioni e percorsi consentiti nel Gran Paradiso e altre aree protette

La pianificazione richiede maggiore precisione quando l’itinerario entra in un’area protetta, dove il margine di movimento si riduce in modo netto. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso l’accesso ai cani è vietato nella maggior parte del territorio , anche se al guinzaglio, per proteggere specie sensibili come stambecchi e camosci dallo stress da predazione. Gli itinerari restano limitati a fondovalle e tratti specifici, come l’area di Ceresole Reale, obbligando a seguire percorsi già definiti.

Nei parchi regionali, come le Alpi Marittime o il Parco del Monviso, l’accesso è consentito ma vincolato all’uso del guinzaglio e al rispetto dei sentieri segnalati. Uscire dal tracciato espone al rischio di entrare in zone di nidificazione a terra, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema alpino.

Logistica, rifugi e gestione degli alpeggi

Per raggiungere le quote più alte si possono usare alcuni impianti di risalita di località come quello di Sestriere o Bardonecchia, che permettono il trasporto dei cani su cabinovie e seggiovie durante l’estate, con museruola obbligatoria.

Per il pernottamento, strutture come il Rifugio Jervis in Val Pellice o il Rifugio d’Aosta accolgono gli animali, ma lo spazio limitato impone spesso la prenotazione di camere private, perché le camerate comuni non sono compatibili con la presenza di cani.

In quota il punto più delicato resta la presenza di cani da guardiania negli alpeggi. Avvicinarsi a un gregge con un cane libero innesca una risposta difensiva immediata; mantenere il guinzaglio corto e aggirare il bestiame con ampio margine è l’unico modo per evitare interazioni problematiche.

Consigli pratici per la sicurezza in alta montagna

La sicurezza delle attività di alta montagna dipende in gran parte dalla preparazione e dall’attrezzatura. L’acqua lungo il percorso non è garantita e nei tratti esposti può mancare del tutto, quindi è necessario prevedere una scorta adeguata anche per il cane. I terreni rocciosi e i ghiaioni mettono sotto stress i polpastrelli, motivo per cui è utile proteggerli e verificarli con regolarità durante le soste.

In caso di emergenze, conviene avere salvati i contatti dei veterinari di valle e del soccorso alpino, oltre a sapere come gestire il trasporto del cane per brevi tratti. I dispositivi con controllo GPS per cani permettono inoltre di ricevere avvisi se il cane si allontana o resta fermo troppo a lungo nello stesso punto.

Infine, la raccolta dei rifiuti resta una responsabilità costante lungo tutto il percorso per evitare di contaminare i pascoli d’alta quota.