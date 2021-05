Striscia la notizia, Tapiro d’oro alla Juventus

La sconfitta per 3 a 0 contro il Milan vale il Tapiro d’oro alla Juventus. L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli è andato alla Continassa per consegnare il premio del tg satirico ai giocatori bianconeri.

Si tratta del secondo in poco tempo dopo che lo scorso 21 aprile ne avevano ricevuto uno anche per il tentativo naufragato dopo poco di creare una SuperLega europea alternativa alla Uefa.

Anche lo storico conduttore di Striscia la notizia e tifoso juventino Ezio Greggio ha detto la sua sull’annata del club bianconero: “Vittoria meritata del Milan. Anno disastroso da dimenticare. Ma non mi dimentico anche 9 anni fantastici”. “Quest’anno la Juve ha sbagliato tutto, inutile fare l’elenco. Non ne abbiamo azzeccata una. Va rifondato tutto. Ma anche in questo momento…ForzaJuve” ha scritto in alcuni tweet.

Intanto, al di la del Tapiro d’oro alla Juventus si prosegue con gli allenamenti e dalla società non commentano sul Tapiro d’oro ma fanno sapere che Andrea Pirlo continuerà ad allenare la squadra e che non è in corso nessun vertice per decidere le sorti del mister.