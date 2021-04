Superlega di calcio, cosa è il nuovo torneo delle big d’Europa

La Superlega di calcio ora realtà: sono 12 le squadre europee che hanno annunciato di aver fondato e aderito all Superlega Europea. Tra questa anche i tre più celebri club italiani: Juventus, Inter e Milan che si uniscono a Arsena, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.

Le squadre hanno annunciato con un comunicato congiunto che si tratterà di una nuova competizione calcistica infrasettimanale europea, chiamata appunto Super League, a cui parteciperanno i club fondatori e altri cinque invitati e la cui stagione inaugurale dovrà essere il prima possibile.

Superlega di calcio: come funzionerà?

Come gli stessi fondatori annunciano nel loro comunicato stampa il torneo continentale si svolgerà tra 20 squadre e sarà in turni infrasettimanali, mentre ogni squadra continuerà a giocare per i rispettivi campionati nazionali. Le cinque “ospiti” saranno scelte in base all’andamento della stagione precedente.

Il torneo sarà articolato in due gironi da dieci squadre con partite di andata e ritorno. Le prime tre qualificate andranno ai quarti di finale, mentre ci saranno poi i playoff per la finale che sarà un unico match a fine maggio.

Si prevede sia il torneo maschile che l’equivalente femminile.

Di sicuro l’annuncio di questa nuova competizione era nell’aria da tempo, ma ha lasciato increduli i tifosi e anche i vertici della Uefa. Infatti, si pone l’interrogativo di come rapportarsi con i tradizionali tornei già presenti come la Champions e l’Europa League.

Alla base della decisione dei club di staccarsi vi sarebbe la necessità di veder garantire entrate che un calcio sempre più business ha bisogno. La Superlega dovrebbe permettere incassi maggiori rispetti a quelli ora possibili nelle competizioni Uefa, cosa che per molti club è ancora più importante visto il periodo di Covid che ha visto ridurre incassi da biglietti e merchandising.

Proprio quella di essere ormai interessati solo al business è l’accusa di molti tifosi delle squadre fondatrici che hanno dimostrato di non apprezzare più di tanto la novità e che accusano i club di aver anteposto gli interessi economici a quelli dei valori calcistici.