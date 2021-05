Sgombero e denunce per l’aula C1 al Campus Einaudi di Torino

L’aula C1 del Campus Einaudi che era stata rioccupata nei giorni scorsi dal collettivo Campus Invaders è stata nuovamente chiusa. Questa mattina la Digos è intervenuta per mettere i sigilli all’aula in cui si stavano organizzando diverse attività. Tre persone sono state denunciate per violazione sigilli e occupazione edifici e altre 10 identificate.

Nuovo sgombero per l’aula C1

L’aula C1 era stata rioccupata la scorsa settimana dopo che furono messi i sigilli prima della pandemia Covid, il 13 febbraio del 2020 in seguito agli scontri avvenuto con il Fuan, dopo che il movimento di estrema destra aveva contestato un evento organizzato dal collettivo. Allora furono una trentina le denunce e per oltre 20 studenti e studentesse il prossimo 24 maggio partirà il processo.

Nei giorni scorsi erano stati tolti i sigilli rivendicando la necessità per i giovani universitari di avere luoghi in cui incontrarsi e studiare dopo la chiusura di numerose strutture in seguito alla pandemia.