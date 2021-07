Sganga: “Siamo liberi se ci vacciniamo e sconfiggiamo virus”

Dopo la manifestazione contro il green pass la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga ha espresso “la massima preoccupazione per un concetto di libertà che sconfina nel lesionismo proprio e della collettività”.

“Credo che mai come oggi sia urgente affrontare questo problema su un piano prima di tutto pedagogico e culturale e, solo in ultima istanza, vertere su quello del diritto. Siamo tutti parte di una collettività, ci si salva insieme e si affonda insieme. Siamo liberi se ci vacciniamo e se insieme sconfiggiamo finalmente questo virus, non il contrario” ha concluso Sganga.