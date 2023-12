Sette e mezzo: tradizione natalizia e dinamicità

Alzi la mano chi non ha mai giocato almeno una volta a Sette e Mezzo durante le vacanze di Natale. Benché i tempi cambino, è ancora molto diffusa l’abitudine di giocare a carte durante i tipici raduni familiari del periodo natalizio. Il Natale è senza dubbio la festa più sentita nella tradizione italiana e la sua parte profana, per così dire, contagia anche le persone che non hanno una spiccata sensibilità religiosa.

Infatti, il Natale, complice anche il clima del periodo dell’anno, è occasione di incontro tra familiari e amici che hanno spesso difficoltà a ritrovarsi in altri periodi dell’anno. Il Natale cristiano trae origine dai culti precristiani dell’epoca romana e più specificamente dalla tradizione solare. Sotto il profilo astronomico, il solstizio d’inverno coincide col giorno più breve dell’anno e si colloca indicativamente al 21 dicembre. Nei giorni successivi la differenza in termini di tempo astronomico tra giorno e notte rimane immutata, ma a partire dal 25 dicembre le giornate riprendono lentamente a crescere e le notti a diminuire. Da qui l’equiparazione tra la nascita del Sole, Dies Natali Solis Invicti, e la nascita di Gesù nella giornata del 25 dicembre.

Tornando ad argomenti più prosaici, il Sette e Mezzo, ben conosciuto e molto amato, si basa su poche semplici regole ed è questa la ragione della sua popolarità. L’obiettivo del gioco è di realizzare il Sette e Mezzo oppure un punteggio che gli si avvicini il più possibile. I numeri delle carte, solitamente carte regionali italiane, valgono il valore che rappresentano ad eccezione delle figure che valgono mezzo punto. Il banco distribuisce una carta a tutti i presenti, dopo di che ciascun presente sceglie se chiedere ulteriori carte o “stare”. Una cosa da evitare è quella di “sballare”, ossia di ottenere un punteggio superiore al Sette e Mezzo. In questo caso si perde sempre a prescindere dal punteggio del banco, perché a parità di punteggio il banco vince comunque.

Il Sette e Mezzo “legittimo reale” è la combinazione più ricca. La si ottiene accoppiando un sette e una figura. Questa combinazione permette di ottenere anche il banco diventando di fatto una sorta di croupier. Le regole tendono spesso ad essere modificate a piacere dei giocatori, nei contesti familiari e amicali. C’è ad esempio chi attribuisce, a parità di punteggio, un valore maggiore se il Sette e Mezzo è realizzato con il 7 di denari e la “Matta” ossia il re di denari . Per altro la “Matta” può assumere qualsiasi valore, anche un sette, funzionando di fatto come un jolly.