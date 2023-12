La storia del gioco d’azzardo disponibile al Amunra casino: dalle prime lotterie statali alla Rivoluzione Industriale

All’inizio del XV secolo, in Gran Bretagna si verificò una rivoluzione agraria. In quel periodo la produttività agricola aumentò notevolmente. Per la prima volta nella storia del Paese, i raccolti furono sufficienti a eliminare completamente i periodi di carenza alimentare. Questo portò a un cambiamento fondamentale anche nella struttura della società, trasformandola gradualmente in una società più industrializzata. C’era cibo a sufficienza per nutrire la crescente popolazione delle città. Allo stesso tempo, il benessere delle persone aumentò.

Parallelamente, gli Stati europei iniziarono a entrare nel Rinascimento. Questo portò con sé la fioritura del gioco d'azzardo. Questo periodo fu segnato da un'impennata culturale, da progressi scientifici e da un rinnovato interesse per l'antichità. I giochi d'azzardo divennero più diffusi. Cominciano ad apparire i primi stabilimenti specializzati nella loro organizzazione. I sovrani abbandonarono sempre più spesso i divieti, vedendo nel gioco d'azzardo una potente fonte per rimpinguare le casse dello Stato.

Il gioco d’azzardo diventa parte della cultura britannica

Alla fine del XVII secolo, la maggior parte del gioco d’azzardo si svolgeva in luoghi pubblici. I britannici si sfidavano tra loro nei pub e nelle mense. I primi stabilimenti specializzati cominciarono ad apparire solo nel XVIII secolo. Si trattava dei prototipi dei moderni casinò, completamente incentrati sull’organizzazione del gioco d’azzardo.

Nello stesso XVIII secolo, le lotterie statali acquistarono nuova forza. La corona britannica aveva bisogno di denaro per finanziare le guerre, quindi le lotterie si tenevano regolarmente. Questo tipo di gioco d’azzardo ebbe un successo significativo durante il regno della regina Anna. Tenendo conto degli errori dei suoi predecessori, trasformò le lotterie in intrattenimento pubblico. I prezzi dei biglietti furono notevolmente ridotti e i risultati furono annunciati entro un mese. Considerando che i risultati della precedente lotteria statale dovevano aspettare tre anni, questo fu un grande passo avanti.

L'attrazione di tali somme di denaro per il tesoro ha permesso di finanziare quasi completamente tutte le campagne militari britanniche nel XVIII secolo. Tra queste, il periodo dal 1775 al 1783, quando alcune colonie britanniche in America dichiararono l'indipendenza.

La Rivoluzione industriale e l’inizio dell’era libraria

Negli anni ’80 del XVII secolo, l’economia britannica iniziò a passare da un regime agrario-feudale a uno industriale-capitalistico. Questo processo continuò per decenni e culminò infine negli anni ’40 del XIX secolo. In soli 60 anni, il Paese con un’industria poco sviluppata e un orientamento agricolo si trasformò in uno dei Paesi tecnologicamente più avanzati del mondo. Il lavoro manuale fu sostituito da meccanismi complessi che permisero di decuplicare l’efficienza di tutte le industrie.

Sebbene la rivoluzione industriale abbia portato a un aumento della disoccupazione, il benessere generale della popolazione è aumentato notevolmente. Come 200 anni fa durante la rivoluzione agraria, la gente aveva più soldi. E parte di questo denaro gli inglesi lo spendevano volentieri nel gioco d'azzardo.

Il gioco d'azzardo, ancora più radicato nella cultura inglese dopo la Rivoluzione industriale, non ha più conosciuto divieti totali. E nemmeno la Seconda Guerra Mondiale e la crisi economica globale che ne è seguita hanno spinto il settore fuori dal sentiero dello sviluppo sostenibile. In futuro, il gioco d'azzardo nel Regno Unito ha atteso solo il miglioramento dei meccanismi di regolamentazione.