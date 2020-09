Scontro fra tir: feriti e tangenziale di Torino paralizzata

Due incidenti su entrambe le carreggiate questa mattina sulla Tangenziale di Torino tra Rivoli e Collegno; il primo incidente è avvenuto in territorio di Rivoli, in direzione Piacenza – Savona presso lo svincolo di corso Francia, dove Intorno alle 7,30 una donna di 42 anni alla guida di una Toyota Aygo, per ragioni in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, ha perso il controllo della vettura ed è andata a schiantarsi contro il guardrail. La donna è stata trasportata all’ospedale di Rivoli, ma le sue condizione non paiono destare preoccupazioni.

Neanche un’ora dopo e in direzione Milano poco prima dello svincolo per Collegno-Pianezza un tir, per ragioni al vaglio degli agenti, ha prima urtato un altro camion e in seguito, dopo aver aver sbandato, ha sfondato il guardarail laterale ed è finito con la cabina nella scarpata. Il camionista, un uomo di 58 anni, è rimasto incastrato nel mezzo.

Per estrarre sono arrivati i pompieri e poi l’elisoccorso del 118 lo ha trasportato al Maria Vittoria ma non in condizioni gravi. All’inizio sono state chiuse due corsie della tangenziale e lo svincolo, poi un’ora fa è stata riaperta una corsia. Intanto si sono formate lunghe code.