Rivoli, Laura Adduce: “Servono rassicurazioni. Con il nuovo Dpcm rischio per migliaia di attività”

Si dice preoccupata il vicesindaco di Rivoli, in provincia di Torino, Laura Adduce, alla vigilia del nuovo Dpcm, sull’emergenza Covid. “Sono molto preoccupata – spiega – Se la bozza del nuovo Dpcm del governo Conte non subirà dei profondi cambiamenti si aprirà un nuovo scenario in Italia”. Con quali rischi? “Il probabile collasso di migliaia di attività economiche”.

Per la Adduce “serve tanto coraggio e grande senso di responsabilità”.

“In questo momento – continua – servono rassicurazioni, garanzie per la tutela della salute, ma anche per l’economia, per i posti di lavoro”.

“Si chiede buonsenso”, conclude il vicesindaco.