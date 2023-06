Rivoli Beach – Summer Festival. Il cartellone estivo della Città di Rivoli

Un’estate ricca di musica, divertimento e sport. Dal 12 giugno torna Rivoli Beach, tanti appuntamenti per vivere al meglio l’estate in città, tra relax e intrattenimento. Nell’arco di oltre un mese si alterneranno momenti di intrattenimento musicale, culturale, teatrale, sportivo a cura della Città di Rivoli e del Consorzio Turismovest, in collaborazione con associazioni sportive e culturali del territorio.

“Rivoli Beach è ormai una consuetudine per l’estate rivolese, il modo migliore per accompagnare con un’ampia offerta le lunghe giornate estive, tra divertimento e sport – dichiara il Vice Sindaco di Rivoli Laura Adduce –. Abbiamo realizzato un calendario ricco nella speranza che possa coinvolgere il maggior numero di cittadini e di turisti”.

Tanti, infatti, gli eventi in programma. Dal 12 giugno fino al 30 luglio l’area verde di parco Salvemini si trasforma in una grande area dedicata alle attività di gioco all’aperto come ping pong e volley. Il parco sarà anche il luogo ideale per concerti e spettacoli: verrà infatti allestita l’area estiva con un palco per l’esibizione di gruppi musicali e spettacoli teatrali per famiglie, grazie alla collaborazione di musicisti, artisti e associazioni del territorio. La musica parte il 30 giugno con le sonorità di Lucio Battisti e fino al 16 luglio tutti i weekend saranno il momento ideale per ascoltare buona musica dal vivo. La domenica, invece, spazio al teatro per bambini, con spettacoli coinvolgenti per famiglie (2, 9 e 16 luglio alle 17,30).

Piazzale Mafalda di Savoia ospiterà domenica 25 giugno alle 17 la Filarmonica San Marco di Buttigliera Alta per i 40 anni di fondazione mentre il 21 e 22 luglio, dalle 21,30, un importante evento canoro, l’Incanto Summer Festival, due serate con 15 nuove voci dai più famosi talent televisivi accompagnati da un’orchestra sinfonica di 60 elementi e la direzione artistica del noto cantautore Enrico Ruggeri.

Per chi vorrà godersi l’estate sognando la spiaggia, il luogo adatto sarà piazza I Portici dove dal 24 giugno al 23 luglio verrà allestita l’area con il campo da beach volley e la zona relax con sdraio e ombrelloni, oltre ad uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi gonfiabili accessibili tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte.

E ancora conferenze, musica e spettacoli ai Giardini di Palazzo Piozzo di Rosignano con il programma I Caffè di Palazzo Piozzo, a cura dell’istituto musicale Città di Rivoli G. Balmas (info e programma www.istitutomusicalerivoli.it).

Infine, tante altre offerte per vivere al meglio le lunghe giornate estive, come la passeggiata nella lavanda delle giornate 1-2-3 luglio (Info: Az. Agricola Racca 3493304598, 3492265167, www.societaagricolaracca.it, info@societaagricolaracca.it) e il ballo d’estate (ballo al palchetto, ballo liscio, latino americano, balli di gruppo) dal 28 al 30 luglio in piazza Fratelli Cervi.

Coinvolta anche quest’anno la vicina Buttigliera Alta con il concerto di musica classica alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso domenica 25 giugno alle 17. Inoltre dal 30 giugno al 2 luglio piazza Donatori di Sangue ospiterà il summer festival con street food e musica mentre il 15 e 16 luglio ci sarà il Festival Internazionale di Musica Celtica.

Il programma completo di Rivoli Beach è disponibile sul sito del Consorzio Turismovest www.turismovest.it. Si consiglia di consultare i canali social di TurismOvest per essere aggiornati su eventuali cambiamenti di programma.