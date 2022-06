Riscoprire l’Italia in treno, ecco i nostri consigli

Tutti abbiamo sentito dire o abbiamo detto che l’Italia è “tutta bella” e per questo l’idea di volerla scoprire o riscoprire usufruendo del treno non è affatto sbagliata.

Sia che siate semplicemente curiosi, sia che vogliate sapere di più del vostro Bel Paese, abbiamo raccolto per voi degli itinerari alternativi che vi permetteranno di conoscere le culture locali di diversi territori dove l’artigianato, i prodotti tipici ed il folklore sono le parole d’ordine.

Per fortuna, i viaggiatori di oggi sono più attenti ai temi ambientali e per questo per immergersi nel nostro Paese usufruendo del treno è una scelta vantaggiosa non solo dal punto di vista ambientale ma anche per la possibilità di godersi al meglio il viaggio.

Per poter organizzare al meglio il proprio viaggio usufruendo di questo mezzo di trasporto, vi consigliamo di valutare, prima che il viaggio inizi e man mano che questo va avanti, gli orari dei treni di Italo in modo tale da potersi organizzare al meglio passo dopo passo.

Le mete migliori

Un modo per andare in vacanza risparmiando e al tempo stesso godere del relax e delle bellezze che il nostro Paese è in grado di offrirci.

Per chi ama la natura il nostro consiglio è quello di visitare e immergersi nel verde del Parco Nazionale della Majella. Qui troverete natura e biodiversità tutta da esplorare attraverso percorsi escursionistici di trekking.

Tra le rupi e i boschi del parco, poi, troverete luoghi di culto ed eremi, oltre che borghi dal patrimonio culturale inestimabile, oltre che storico e naturalistico, come ad esempio Pacentro.

Per raggiungerlo dovrete prendere un treno e raggiungere la stazione di Sulmona.

Un’altra meta da raggiungere in treno è sicuramente Matera, capitale della cultura 2019 e patrimonio mondiale UNESCO. Si tratta di una città di pietra, un luogo mistico dal fascino unico utilizzato come set cinematografico da diversi registi.

Le case scavate tra i Sassi, le chiese, i vicoli, Matera sotterranea, la Casa Grotta e le chiese rupestri, durante il vostro viaggio in treno potrete ammirare il territorio pianeggiante che circonda il Pasco Nazionale dell’Alta Murgia.

Siena e Catania

Altri due luoghi che vi consigliamo di raggiungere e visitare in treno sono Siena e Catania. Il primo è uno dei borghi toscani più romantici, una volta scesi dal treno potrete avventurarvi in sentieri magici che vi porteranno tra i castelli.

Le crete senesi si prestano poi anche all’effettuazione di tappe gastronomiche pensate per gustare diverse specialità, anche a contatto con la natura, ad esempio in una fattoria.

Potreste scendere alla Stazione di Buonconvento per conoscere una realtà in cui il tempo sembra essersi fermato.

Per quanto riguarda Catania, il nostro consiglio è quello di avventurarvi tra i territori dell’Etna, tra crateri spenti ed escursioni naturalistiche di varia durata e difficoltà.

Per gli amanti delle particolarità, potreste optare anche per un pernottamento sull’Etna. Troverete anche una ferrovia che da Catania porta a Giarre-Riposto e sarete circondati da un paesaggio costellato di vigneti e distese di laviche nere.