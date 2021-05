Progetto Torino-Sinistra per la città sosterrà Stefano Lo Russo

Sinistra per la Città parteciperà alle primarie del centrosinistra sostenendo Stefano Lo Russo, candidato che riteniamo capace di guidare la rinascita di Torino, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di opportunità per i giovani e di miglioramento dei servizi ai cittadini.

Nei mesi passati Progetto Torino – Sinistra per la Città, presente nelle Circoscrizioni con un Presidente ed alcuni consiglieri, ha incontrato i candidati a Sindaco confrontandosi apertamente sui temi e sui programmi di governo della città. Sono emerse convergenze di valutazione sia rispetto al giudizio negativo sull’amministrazione 5 stelle, sia sulle priorità programmatiche riguardanti l’inclusione sociale, il lavoro, la mobilità sostenibile, i servizi ai cittadini e il funzionamento della macchina comunale.

E’ possibile dare rilevanza ai temi propri della sinistra cittadina incidendo sulle scelte del centrosinistra, senza forzature, radicalizzazioni o strizzate d’occhio a Grillo e al M5s.

Progetto Torino – Sinistra per la Città prosegue con coerenza il proprio percorso all’interno della coalizione di centrosinistra – che non ha mai abbandonato – caratterizzato negli ultimi anni dal lavoro di opposizione alla giunta guidata dalla Sindaca Appendino.

Abbiamo partecipato attivamente, insieme a Rossoideale, associazione della sinistra torinese, alla stesura del documento programmatico del tavolo della coalizione ed abbiamo fin da subito condiviso la necessità di definire un perimetro chiaro dell’alleanza elettorale. Un perimetro che non può includere il Movimento 5 Stelle che ha mal governato la Città aumentando il divario tra il centro e le periferie e frenandone le capacità di crescita.

Il centrosinistra unito può sconfiggere la destra se saprà condurre una campagna elettorale capace di ascoltare, progettare e cambiare Torino.

Torino può ripartire e per farlo deve tornare a scommettere sulla preparazione e sulla competenza.