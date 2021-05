Momenti di tensione e scontri in piazza Castello in occasione della manifestazione per il Primo Maggio organizzato dall’opposizione sociale, No Tav, antagonisti e anarchici. Il corteo, non autorizzato per via delle norme Covid è partito lo stesso. Da piazza Vittorio è arrivato in piazza Castello dove si è ricongiunto con un altro presidio organizzato da Cub, Usb, disoccupati. Ma non appena ha tentato di girare verso piazza Palazzo di Città sono partite le cariche.

I manifestanti volevano infatti raggiungere la piazza del Comune dove si stavano svolgendo le celebrazioni istituzionali con la sindaca Appendino e l’Arcivescono Nosiglia e i segretari dei sindacati confederali.

Resta blindata anche piazza San Carlo dove è stato allestito un maxi schermo per le celebrazioni.