Primarie, Verdi Torino: “Finalmente decisione che aspettavamo”

La co-portavoce di Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e i commissari Angela Plaku e Antonio Fiore commentano con entusiasmo la notizia che è stata fissata la data per le primarie per il candidato del centrosinistra che si svolgeranno il 12 e 13 giugno.

“ Finalmente la decisione che aspettavamo e che abbiamo lavorato da tempo nel momento in cui abbiamo capito che non emergeranno candidati forti e riconoscibili dalla città” affermano.

“Quello che interessa ai Verdi e’ Torino, perciò abbiamo lavorato e continueremo a farlo per dare alla città idee e progetti ambiziosi che solo persone all’ altezza potranno realizzare”.

I Verdi ricordano anche come sono stati “i primi a chiedere le primarie, poco considerati e derisi da un ceto politico che sembrava non capire che la svolta per la città viene da un nuovo modo di affrontare i suoi problemi e le sue opportunità: finalmente c’è l’ abbiamo fatta”.

“Adesso bisogna evitare che si disperdano nelle inutili polemiche politiche e anche cose buone fatte in questi anni” concludono.