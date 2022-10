Più facile avere una pelle bella con il collagene

L’importanza del collagene è ormai riconosciuta in ogni ambito. Questa proteina che costituisce molte parti del nostro corpo, con una presenza enorme nella pelle ed un ruolo importante in molti organi, muscoli, articolazioni e tessuti, viene spesso paragonata ad un’impalcatura che tiene insieme il nostro corpo. Il collagene è una proteina di grandi dimensioni che viene prodotta in quantità adeguata fino ad una certa età, per poi scarseggiare sempre di più, con evidenti conseguenze. Sì, perché i primi segni di collagene carente sono visibili proprio sulla pelle, con la comparsa di rughe, sui capelli, con meno vigore e lucentezza della chioma, e sulle unghie, con una crescita più lenta ed una maggiore facilità di rottura. Quando questi segni si rendono evidenti, diventa indispensabile assumere collagene per raggiungere l’apporto giornaliero e, se la dieta ha un ruolo molto importante, in alcuni casi ricorrere all’assunzione di un integratore alimentare può essere davvero consigliato.

Questo per due motivi: il primo è che gli integratori sono facili da assumere anche fuori casa e facilitano molto la vita, soprattutto in periodi in cui gli impegni sono molti ed il tempo da dedicare alla dieta è poco. Il secondo consiste nel fatto che è possibile scegliere un integratore a base di collagene idrolizzato, ovvero quello ottenuto da un processo di idrolisi enzimatica che rende questa proteina più digeribile e, dunque, facilmente assimilabile. VitaVi, la startup italiana sempre più riconosciuta come punto di riferimento nel settore degli integratori alimentari, utilizza il Collagene Verisol: una soluzione basata su Biopeptidi da collagene idrolizzato capace di migliorare l’elasticità e la tonicità della pelle, diminuendo le rughe e favorendo una chioma folta e lucente. Un ingrediente, questo, che viene impiegato per la realizzazione di integratori pronti da bere, dal buon gusto e dagli effetti tangibili. Spesso, ci si limita a ricordare gli effetti benefici del collagene su pelle, unghie e capelli, ma non bisogna dimenticare che le funzioni di questa proteina sono innumerevoli e agiscono sull’intero organismo.

Il collagene, infatti, attenua il dolore articolare e aumenta la densità ossea, risultando, così, un valido aiuto anche per le donne alle prese con la menopausa. Ma non finisce qui, perché il collagene influisce anche sul benessere dentale, digestivo, circolatorio e visivo. In conclusione, non bisogna mai dimenticare che il collagene deve sempre essere integrato dopo una certa età e, se la dieta non è sufficiente, assumere integratori a base di collagene idrolizzato è una scelta saggia.