Piemonte, nuove regole per l’uscita dall’isolamento Covid

Anche in Piemonte arrivano le nuove regole per l’uscita dall’isolamento delle persone positive al Covid, come stabilito dall’ultima circolare del Ministero della Salute. Lo ha reso noto la Regione. Chi è sempre stato asintomatico e chi non presenta comunque sintomi da almeno 2 giorni può terminare l’isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi. Per chi è stato invece sempre asintomatico l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare risulti negativo. Le persone immunodepresse possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, possono concludere l’isolamento non appena un test antigenico o molecolare risulta negativo.

Chi fatto ingresso in Italia dalla Cina nei 7 giorni precedenti il primo test positivo possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare. Il tampone può essere effettuato in farmacia o gratuitamente in uno degli hotspot pubblici.

È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di mascherine Ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare di frequentare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Chi ha avuto contatti stretti con persone positive deve applicare l’autosorveglianza ed è obbligatorio indossare mascherine Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.