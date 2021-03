Piemonte, Grimaldi: “Vaccinati solo la metà degli over 80, giunta Cirio ha fallito”

Il capogruppo di Luv in Regione Piemonte Marco Grimaldi elenca dati, percentuali e numeri per dimostrare che fino ad ora la campagna vaccinale della giunta di Alberto Cirio è stata un insuccesso.

A partire dalla popolazione over 80 le cui vaccinazioni sono iniziate più di un mese fa ma sembrerebbero essere ben lontane dalla fine: “Solo il 54% degli over 80 piemontesi ha ricevuto la prima dose di vaccino e solo il 13% la seconda. Per Icardi e Rinaudo tutti gli anziani avrebbero dovuto ricevere la prima dose nella seconda metà di marzo: obiettivo fallito” spiega Grimaldi.

“Nell’ultimo mese il Piemonte ha somministrato una media di 11.642 dosi al giorno, eppure per Cirio l’obiettivo minimo era di 15.500 dosi giornaliere per salire a 20.000: obiettivo fallito”, prosegue.

Il capogruppo di Luv osserva anche come mentre si va a rilento sui vaccini invece gli ospedali continuano a essere pieni: “Il Presidente si lamenta della mancanza di dosi ma del vaccino Moderna sono state utilizzate solo il 58,1% delle dosi disponibili e di AstraZeneca solo il 42,6%. In ultimo, all’ASL TO5 non ci sono più posti in rianimazione per i pazienti non Covid e ieri l’Ospedale di Moncalieri ha convertito gli ultimi quattro posti di terapia intensiva: i malati Covid vengono trasferiti in Provincia di Alessandria già da inizio marzo, paralizzando anche tutte le attività degli ospedali di Tortona e Novi Ligure” conclude Grimaldi.