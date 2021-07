No Green Pass, migliaia in piazza a Torino contro norme Covid e vaccini

Piazza Castello piena di gente per la manifestazione indetta dal No Paura Day contro l’obbligo vaccinale e del Green Pass per viaggi e ingressi nei locali.

“La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio” ha detto uno speaker da un furgone. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “libertà”.

Cori e fischi quando dal palco viene nominato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza e grida “Libertà, libertà”.

Tra gli speaker anche il professor Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco nel capoluogo piemontese per una lista civica.

Un avvocato, Maurizio Giordano, ha sostenuto che il green pass “è contro la normativa europea”.

La manifestazione e’ stata promossa nei giorni scorsi sui social network da un gruppo di cittadini che si definisce “apartitico” e fa capo a Marco Liccione, gia’ in prima fila nelle proteste contro i lockdown dei mesi scorsi.

Mentre sempre sui social corre già un secondo appello per una manifestazione il prossimo martedì, 27 luglio.