Parte il Carnevale online di Rivoli e Saluzzo. Adduce: “Mantenere viva la tradizione popolare”

E’ partito il Carnevale online di Saluzzo e Rivoli. Nell’ordine il 93esimo e il 67esimo. Il Carnevale indoor più grande al mondo, con una settimana di dirette on line sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni.

Spiega in vicesindaco di Rivoli Laura Adduce: “Ormai dal 2019 la città di Rivoli si è unita a Saluzzo con il ‘Carnevale delle due Province’, raddoppiando così gli appuntamenti e i personaggi storici di riferimento, le maschere”.

“Solitamente a carnevale si da spazio alla leggerezza, alla fantasia, ma non solo: liberiamo le nostre paure, ci uniamo, ci divertiamo, e tutto ciò si fa insieme”, aggiunge Adduce.

Come detto un carnevale online che sorprende fin dall’inizio: “Ammetto che appena appresa l’idea del carnevale online inizialmente è emerso tanto stupore perché per me e credo di poter parlare a nome di tante altre persone, il carnevale è tutto ciò descritto poco fa, ma in piazza, per le strade della città, appunto con la sfilata dei carri, i bambini che giocano, ridono. Purtroppo già lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto annullare la sfilata”.

“Però la cosa bella di quest’anno e vi ringrazio per questo è il poter continuar a mantenere viva la tradizione popolare e il provar ad entrare dentro le case dei nostri concittadini portando un po’ di gioia, spensieratezza.

“Ringrazio la Fondazione Bertoni, la Proloco di Rivoli, il gruppo storico, il comune di Saluzzo, insomma ringrazio tutti gli attori che hanno permesso la realizzazione di questo grande evento”, conclude Laura Adduce.