Parco della Salute pronto nel 2027

Sei anni di lavoro per il nuovo Parco della Salute di Torino che sarà pronto nel 2027. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi in occasione della Cabina di monitoraggio riunita oggi per fare il punto sul cronoprogramma dell’opera.

La struttura che avrà 1040 poti letto in totale e riunirà in un solo luogo cura, didattica e ricerca medica (attualmente diffuse fra più ospedali e poli universitari) costerà in tutto 450 milioni di euro.

“Tra pochi giorni – ha detto Icardi – saranno aggiudicati i lavori di bonifica dei terreni e a giugno saranno allestiti i relativi cantieri. Nell’autunno inizieranno questi lavori, che saranno finiti nel maggio 2022”. “Nel luglio 2022 – ha aggiunto – ci sarà l’aggiudicazione dei lavori di costruzione del Parco della Salute, e all’inizio del secondo semestre 2022 sarà posata la prima pietra. Chi si aggiudicherà i lavori avrà 5 anni per consegnare l’opera, che sarà quindi pronta entro il 2027”.

“Intanto – ha aggiunto Icardi – la Cabina di monitoraggio che abbiamo creato ha formato due gruppi lavoro, fin d’ora attivi per accompagnare la costruzione della nuova struttura. Uno, guidato dall’Università, si occuperà degli aspetti relativi a didattica, ricerca e innovazione; l’altro, guidato dal Comune di Torino si interesserà degli aspetti legati a urbanistica e viabilità, e delle ricadute economiche e sociali dell’opera”.