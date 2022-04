Milano, spara su auto in sosta dopo che aveva messo foto porno come bersaglio

Sparava dalla finestra di casa con un fucile a pallini cercando di centrare delle foto pornografiche che aveva in precedenza attaccato sopra delle auto in sosta. È quanto ha fatto lo scorso venerdì da un affermato avvocato di Milano, L.B., 51enne, specializzato in Diritto del Lavoro incensurato, che è stato denunciato dalla polizia a piede libero per danneggiamenti e tentate lesioni e segnalato al Cps, d’intesa con il pubblico ministero, per sottoporlo alle cure del caso. Alcuni dei pallini hanno invece rotto finestre e ammaccato diverse macchine. L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato Monforte Vittoria e denunciato per tentate lesioni e danneggiamento.