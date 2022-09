Migliaia di giovani in piazza per il climate strike. “Siamo l’unica generazione che può fermare questa crisi”

“In questa campagna elettorale non si è praticamente mai parlato di #clima. Una vergogna. Noi lo abbiamo urlato e denunciato ogni giorno. E continueremo a farlo” è il pensiero della europarlamentare di Europa Verde Eleonora Evi. In una giornata in cui si sono svolte diverse iniziative ambientaliste a partire dal climate strike a Torino e in tante altre città italiane.

Migliaia di giovani hanno invaso le strade di Roma e di Milano per lo sciopero ambientalista. Questi gli obiettivi della manifestazione: “scioperiamo perché non abbiamo scelta. Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Scioperiamo perché c’è ancora tempo per cambiare, ma il tempo è essenziale. Prima agiamo, migliore sarà il nostro futuro condiviso”. Scioperando possiamo far sentire la nostra voce, possiamo fare pressione affinchè gli scienziati che da anni ci mettono in guardia vengano ascoltati.

La crisi climatica è già qui! Lo abbiamo visto quest’estate con gli incendi e le ondate di caldo, lo dicono gli scienziati da ormai 50 anni. Minore è l’aumento della temperature minori saranno le vittime di questa crisi. La Terra si sta già riscaldando. Nell’accordo di Parigi del 2015, i paesi si sono impegnati a perseguire sforzi ambiziosi per limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto gli +1,5°C. Livelli più elevati di riscaldamento stanno causando ondate di calore peggiori, più siccità e inondazioni e un aumento del livello del mare, causando la distruzione della terra che abbiamo ereditato. Questi effetti avranno un impatto su tutti, ricchi e poveri, e saranno più devastanti per le persone più vulnerabili: i più poveri e i più giovani.

Scendere in piazza, fare disobbedienza civile: tutto serve per creare un’opinione pubblica sul tema e obbligare chi ne ha potere a risolverla! Siamo l’unica generazione che può fermare questa crisi!