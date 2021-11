Martina Beltrami: da Amici a Sanremo Giovani per la cantate di Rivoli

Anche Martina Beltrami, la 21enne di Rivoli, è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che il prossimo 15 dicembre si sfideranno in diretta su Rai1 per poter avere un posto tra i big dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo.

La cantante ha alle spalle già un’esperienza televisiva infatti partecipò al Talent di Maria De Filippi Amici 19, nell’edizione che fu vinta da Gaia Gozzi. Allora la giovane artista di Rivoli si fece notare per la sua voce e per il suo temperamento e arrivò fino al serale.

Dopo l’esperienza nella scuola di Amici ha pubblicato anche due singoli: “Luci accese” e “Ti Vengo a Cercare”. A Sanremo Giovani invece si presenta con il brano “Parlo di te”.

“Sono fiera ed orgogliosa di questo bel risultato. Determinazione, costanza e passione sono le chiavi per il successo. Brava Martina, porta in alto il nome della città di Rivoli sul palco di Sanremo, in bocca al lupo!” ha commentato il vicesindaco di Rivoli Laura Adduce.