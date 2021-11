Linea 15, il capolinea resta in via Brissogne. Nuovi fondi per tram e piazza Bengasi

Resta in via Brissogne il capolinea del tram 15. La nuova giunta ha deciso di non portare avanti il progetto di trasferimento nei pressi dell’ospedale Martini per cui la precedente amministrazione aveva ottenuto già un finanziamento ministeriale.

Nel nuovo piano per la mobilità pubblica si è invece deciso di investire i 126 milioni e 780 mila euro stanziati dal Ministero per il trasporto rapido di massa in quattro interventi.

La realizzazione in piazza Bengasi del parcheggio pubblico interrato di interscambio con la linea 1 della metropolitana per il quale è previsto un contributo aggiuntivo di quasi 5 milioni e 480mila euro da parte del Ministero per l’Ambiente); sulla linea tramviaria 3, del capolinea in corso Quintino Sella e l’anello di ritorno in largo Toselli; della linea tramviaria 10/ attraverso il collegamento con corso Giulio Cesare lungo via Cecchi e corso Emilia e per l’acquisto di 40 nuove motrici tranviarie in due lotti funzionali (rispettivamente da 30 e 10 unità).

“Oggi in Giunta abbiamo deciso che non verrà spostato il capolinea del tram 15, nonostante il finanziamento appena comunicato dal Ministero. Attiveremo le interlocuzioni necessarie perché i 9 milioni previsti possano trovare altra collocazione per il trasporto pubblico torinese” ha detto l’assessora Chiara Foglietta che ha annunciato, a questo proposito, l’intenzione di coinvolgere il sindaco di Grugliasco e il rettore di UniTo Stefano Geuna.

“Ci siamo opposti a questo progetto durante lo scorso mandato, che crea disagi a migliaia di cittadini e cittadine, e quindi non andremo avanti in un percorso in cui non crediamo ha concluso Foglietta.