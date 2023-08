L’alto gradimento per l’attività dei cartomanti testimoniato dalle tendenze di ricerca online

L’essere umano non accetta tendenzialmente di arrestare la sua riflessione di fronte ad eventi di cui non riesce a comprendere il significato ed è infatti dagli albori delle antiche civiltà che tenta di connettersi con presunte forze celesti per mettere al riparo il suo destino da sorprese catastrofiche. Lo stesso atteggiamento viene da alcuni adottato nel momento in cui risulta vitale l’individuazione di soluzioni immediate rispetto alle crisi sentimentali. Ad essere da tempo immemore chiamati a svolgere questa delicata missione sono i cartomanti che, in grado di riscontrare nell’interpretazione dei tarocchi verità oscure alla ragione, rappresentano per i loro sostenitori delle guide essenziali. Capaci, secondo il punto di vista dei clienti, di intuire addirittura il verificarsi di vicende future, godono di una credibilità ineccepibile che li rende, agli occhi di chi li contatta, dispensatori di consigli fondamentali per risolvere situazioni amorose complicate. La lettura dei tarocchi costituisce una fonte inesauribile di indicazioni utili ad interpretare con acume la realtà indagata e l’unico strumento che può dunque garantire per la propria ricerca esiti sperabilmente rapidi e felici. Non è un caso che numerose sono le richieste quotidiane di consulti di cartomanzia come attestano i dati derivanti dall’analisi del gradimento online e da quelli legati alle vendite di spazi pubblicitari sui giornali destinati a operatori esoterici. E’ corretto sostenere che, sia pure in un’epoca nella quale l’orientamento intellettuale prevalente è fondato su un approccio estremamente razionale, questo antico mestiere suscita ancora una larga adesione da parte dell’opinione pubblica. In particolare, come ci segnalano le statistiche effettuate dai motori di ricerca, a trovare un cartomante di talento sono soprattutto quelle persone che, preoccupate che il loro rapporto col partner termini in una separazione definitiva, auspicano di ricevere dallo stesso suggerimenti in grado di ribaltare i pessimistici pronostici. Ed è facile peraltro dedurre dalla presenza massiccia di pubblicità sulla rete che le pratiche esoteriche sono tuttora oggetto di un diffuso utilizzo in ogni parte del mondo.

La pubblicità online dedicata ai cartomanti

Era inevitabile che internet attirasse l’attenzione anche degli operatori esoterici visto che negli ultimi venti anni il suo utilizzo da parte di miliardi di utenti ha stabilito l’inserimento ufficiale della rete tra i mezzi di comunicazione di massa più influenti. Pertanto la presentazione online di consulti di cartomanzia si traduce oggi in annunci che si trovano in vetrine virtuali generaliste o specialistiche, in siti aziendali che promuovono nel dettaglio gli effetti positivi della lettura delle carte e nei social laddove video e post riservati all’attività esoterica ogni giorno invadono i loro spazi. La tematica amorosa cui perlopiù sono rivolti gli appelli dei cartomanti sul web da sempre è l’argomento sul quale si basa il dialogo tra i professionisti del settore e i loro clienti. Con maggiore precisione, i tormenti dai quali una coppia è travolta e che preludono ad una tragica fine del rapporto sono l’oggetto sul quale il cartomante indaga usufruendo dei consigli colti attraverso l’interpretazione dei simboli dei tarocchi. Sono cioè le carte a orientarlo verso la verità e a segnalargli la necessaria adozione di ogni comportamento indispensabile per il superamento dei problemi che stanno distruggendo la speranza che una storia d’amore continui a vivere. Chi prova diffidenza o è portato perfino a rifiutare con disprezzo le dinamiche che caratterizzano la consulenza esoterica, vede nella scelta di coloro che si affidano agli operatori di questo singolare ambito lavorativo il sintomo di una personalità debole. Dimenticando però che il parere dei cartomanti è stato ascoltato anche da illustri personaggi della storia politica mondiale in occasione di decisioni rilevanti per la loro carriera, coloro che si oppongono legittimamente ad una concezione della vita lontana dai loro valori, commettono il tipico errore di chi non rispetta le istanze degli altri. E’ opportuno dunque concludere che, sia pure utilizzando strumenti conoscitivi completamente differenti, le due tesi sono unite da una medesima esigenza, quella per cui ognuno di noi vuole per istinto dominare il mondo.

L’opinione di un’impresa che propone una lettura dei tarocchi al telefono