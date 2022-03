Incidente in centro a Torino, si ribalta jeep: due feriti

Incidente poco prima delle 8 del mattino in pieno centro a Torino dove, all’incrocio tra via Accademia Albertina e via Cavour due auto si sono scontrate. Una di queste, una jeep, si è ribaltata in carreggiata. Entrambi i conducenti, che hanno subito dei traumi, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Mauriziano, ma le loro condizioni non preoccupanti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale per eseguire i rilevamenti e appurare la dinamica dell’incidente, che da una prima ricostruzione sarebbe avvenuto per una mancata precedenza. Disagio nella viabilità soprattutto per i mezzi pubblici hanno dovuto deviare il loro percorso: le linee 4, 61, 68 e 6.