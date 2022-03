In arrivo il Welcome Tour Moncalieri e i tre punti di accoglienza turistica si preparano all’estate con un corso

Un corso per prendere confidenza con i molti strumenti che Turismo Torino e Provincia mette a disposizione del territorio. E, in arrivo nelle prossime settimane, una nuova proposta di visita del centro storico e del castello di Moncalieri. E’ il Welcome Tour Moncalieri, ed è destinato a diventare un prodotto di punta di Turismo Torino e Provincia, l’organismo che ha per mission la promozione delle bellezze del territorio provinciale e di cui la città è socia. Sono questi i fronti principali di impegno a Moncalieri sul versante della promozione, anche in vista della bella stagione.

“Il corso è servito a mettere sotto la lente di ingrandimento attività, servizi e prodotti che possono tornare utili per orientare e attrarre visitatori e turisti. Trovarsi insieme è stato anche un modo perché i nostri 3 punti turistici di Porta Navina, Revigliasco e Biblioteca civica Arduino (gestiti rispettivamente da Pro Loco Moncalieri, Pro Loco Revigliasco e dai bibliotecari) si abituino a fare sistema – tira le fila soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Sapendo come interagire con le piattaforme di prenotazione o di informazione, ora dispongono di strumenti efficaci e semplici da usare per orientare e supportare il turista nella sua visita in città”.

La sfida è quella di tornare ai livelli di flussi turistici prepandemia: nel 2018 e nel 2019 Moncalieri toccò le 10.000 presenze. “Il nuovo Welcome Tour va nella stessa direzione perseguita da diverso tempo da noi, quando mettemmo in piedi 4 anni fa il pacchetto Moncalieri Experience del sabato pomeriggio che inglobava in un unico format le visite guidate a Castello e Cenro storico, e la navigazione sul Po in dragon boat – prosegue Laura Pompeo – Il Welcome Tour abbinerà centro storico e Castello. Si svolgerà ogni terzo sabato del mese con partenza alle 15 e durata di due ore: un’ora al Castello (nell’ambito delle normali opportunità di visita garantite dall’appalto CoopCulture) cui segue una passeggiata guidata di un’altra ora fino a Porta Navina”.

Ma le linee di intervento concordate con Turismo Torino non finiscono qui: sono in corso contatti con alcuni marchi industriali radicati sul territorio per proporre opportunità di visita nei loro siti produttivi. Il progetto si chiama Made in Torino. Rimangono per ora sullo sfondo, in attesa di definirne i dettagli, altri due progetti. Un minitour in città organizzato per giornalisti della carta stampata e blogger di viaggi e turismo, finalizzato alla pubblicazione di articoli e corrispondenze su Moncalieri e a dare risonanza alle attrattive moncalieresi sulle piattaforme social più seguite a livello nazionale. “Abbiamo infine proposto uno studio del profilo del turista in visita a Moncalieri, in collaborazione con l’Università di torino – spiega Marcella Gaspardone, manager di Turismo Torino e Provincia – Si tratterà di raccogliere dati tramite un questionario, sulla base dei quali redigere poi un piano di sviluppo turistico calibrato”.

Ma l’obiettivo più importante da curare è di metodo, come sottolinea l’assessore Pompeo: “I risultati si ottengono con la collaborazione di tutti, ritrovandosi su un percorso condiviso e facendo rete con l’ampio comparto turistico e di attrazioni che gravita intorno a Torino – conclude – Chiaramente il Castello rimane l’attrattore più forte e simbolicamente pregnante, ma abbiamo altri luoghi magnifici come il settore collinare, la zona di Revigliasco, o le aree a verde come il parco Le Vallere, che attendono solo di essere scoperte da un pubblico più vasto. Lavorare in rete è sempre il valore aggiunto fondamentale”.