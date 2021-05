Il sito del Gratta e vinci si rifà il look: ricco di contenuti, user friendly e più navigabile

Smartphone e tablet sono sempre al nostro fianco, pronti a supportarci nello svolgimento di qualsiasi (o quasi) tipologia di attività. Tramite internet e i device elettronici andiamo alla ricerca di prodotti, informazioni e aziende ma sempre più spesso anche di svago e intrattenimento. Con la pandemia, che ha limitato i nostri spostamenti e le occasioni di socialità, abbiamo imparato ad andare a caccia di occasioni di relax sul web: i portali specializzati sono così diventati, ben presto, vere e proprie agorà in grado di favorire le occasioni di incontro. Per fare in modo che l’esperienza di navigazione offerta agli utenti sia sempre la migliore, occorre puntare su tutta una serie di aspetti in grado di favorire la fruizione delle diverse piattaforme. Le quali devono essere sempre più user-friendly, ricche di informazioni utili e originali oltre che facilmente navigabili. Tutte indicazioni che sono state seguite alla lettera per portare a termine il restyling del sito dedicato al Gratta e Vinci, progettato seguendo i diktat del design responsivo e caratterizzato dall’implementazione di alti standard di sicurezza.

Velocità di caricamento, aspetto grafico e accesso agevolato

La corsa alla digitalizzazione e la sempre maggior richiesta di virtualità da parte degli utenti fanno sì che processi di rilancio come quello che ha di recente riguardato il portale Gratta e Vinci siano sempre più ricorrenti in qualsiasi settore. E soprattutto nell’ambito del gioco digitale, un mondo che per sua essenza è altamente competitivo e all’interno del quale è bene differenziare la propria offerta.

È stata messa al centro del restyling del portale Gratta e Vinci l’esperienza di navigazione dell’utente. I siti internet che offrono svago digitale hanno visto crescere in generale negli ultimi mesi il traffico in entrata in maniera molto netta. Per ridurre il tasso di abbandono si è lavorato su aspetti come la velocità di caricamento delle pagine, la chiarezza espositiva e l’aspetto grafico (ma anche cromatico) del portale, oltre che dei loghi e dei simboli. Infine, c’è da sottolineare un ulteriore aspetto: il restyling del portale del Gratta e Vinci è stato pensato per restituire una piattaforma accattivante, facile da usare e intuitiva. Il design responsivo e la spiccata verve mobile-friendly consentono di accedere e navigare online in qualsiasi momento: il portale si adatta perfettamente a ogni tipo di schermo.

Importante sottolineare infine anche la ricca offerta di contenuti e informazioni originali, veicolata sia attraverso le singole pagine di approfondimento che attraverso una raccolta di FAQ, ovvero le Frequently Asked Questions. Si possono inoltre consultare agevolmente le indicazioni di gioco per quanto concerne qualsiasi specifica disciplina selezionata. Il portale del Gratta e Vinci è stato insomma reso molto avanzato: l’utente può muoversi in tutta libertà, consultando le vincite della settimana e tutte le news relative al lancio di biglietti e loro regole.