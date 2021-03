Il Manchester City lancia la sua moneta virtuale

Gli intrecci tra mondo della finanza e mondo del calcio sono cosa di vecchia data. Da tanto le società sportive più importanti hanno scelto di quotarsi in borsa e hanno capito che il profitto per accrescere le loro entrate e poter acquistare i campioni migliori non dipende solo dal riempire gli stadi ma anche dall’andamento delle loro azioni.

Un passo in avanti è però l’attenzione che alcuni celebri club di calcio stanno avendo nei confronti della finanza virtuale e dalla criptocurrency. Ad esempio, il Manchester City, importante club della Premier League inglese, ha lanciato il proprio token digitale dedicato ai fan. I tifosi della squadra potranno avere accesso a promozioni, acquisto di biglietti, e potranno anche partecipare alle assemblee sociali e votare.

Un passo in avanti da parte del mondo dello sport per quanto riguarda le criptovalute che potrebbe aprire la strada ad altri club. Infatti la tecnologia del blockchain ha attirato la curiosità di clib come Barcellona, Milan, Juventus e Paris St Germain che stanno pensando a un loro token da riservare ai fan,

“Siamo molto interessati nel blockchain e nelle opportunità che ci offre per mantenere il contatto con i tifosi di tutto il mondo e fidelizzarli ancora di più” ha dichiarato il vice presidente del City Stephan Cieplik aggiungendo come sono “fiduciosi che il token ci aiuterà ad incrementare la nostra popolarità e presenza nel mondo digitale”.

Ora non resta che acquistare il biglietto per il prossimo match della squadra del cuore!