Elettrodomestici per la cucina, vendite in crescita

Durante il periodo di lockdown tutto quello che riguarda il mondo della cucina ha vissuto un incremento sostanziale: nei mesi in cui si era, per necessità, chiusi in casa, una delle attività maggiormente praticata anche dagli italiani è stata proprio quella culinaria.

Secondo i dati Applia, associazione che raggruppa i produttori di elettrodomestici, nel 2020 i grandi elettrodomestici hanno chiuso con un +1%, i piccoli elettrodomestici addirittura con un +19%. Tutto è nato da una contingenza evidente: la ritrovata centralità dell’ambiente casalingo. Chiusi tra quattro mura gli italiani hanno riscoperto questa passione dedicandosi alacremente a tutto ciò che ruota attorno alla cucina. E non soltanto per cucinare, ma anche per operazioni affini.

Esempio piuttosto esplicativo, tra i piccoli elettrodomestici che rientrano in quel numero dei più venduti nel 2020 ci sono gli aspirabriciole. Una sorta di aspirapolvere portatili, piccoli, maggiormente adatti a pulizie di entità limitata e che oggi sono disponibili sul mercato in tantissime declinazioni, come si può vedere sul sito Pulisco Casa.

Dagli aspirabriciole ai robot per la cucina

Un aspirabriciole offre i vantaggi di una aspirapolvere ma in dimensioni maggiormente ridotte: può essere utile per ripulire direttamente la tavola dopo i pasti ad esempio e perfino per le pulizie della propria vettura, uscendo quindi fuori dall’ambiente casalingo.

Oltre agli aspirabriciole ad essere incrementati in quanto a vendite nei mesi dl lock down, quindi nel 2020, sono stati i robot per la cucina: che durante la primavera del 2020, quindi nel primo lock down, hanno registrato numeri da record, si parla addirittura di crescite pari al +110%. Si parla, è bene ricordarlo, di un elettrodomestico che incorpora al suo interno molteplici funzioni e che può essere integrato con diversi accessori per diventare, ad esempio, centrifuga, frullatore, impastatore, tritatutto.

Il futuro è nella crescita del settore multimediale

Ultima tendenza da sottolineare, il ricorso ad elettrodomestici intelligenti in grado di connettersi al web e di sfruttare le tecnologie multimediali per funzionare meglio. secondo le analisi degli addetti al settore, questa nicchia di mercato è destinata a crescere in modo esponenziale da qui al 2025, sulla scia dell’enorme interesse che ormai suscita tutto ciò che è multimediale. in sostanza da qui ai prossimi anni anche le cucine degli italiani inizieranno a parlare una lingua sempre più improntata al multimediale.