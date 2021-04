Il Consiglio Regionale torna in aula. Selfie dei consiglieri con mascherina e plexiglass

Niente più sedute virtuali né videoconferenze. Il Consiglio Regionale è tornato in aula, a Palazzo Lascaris, per la consueta riunione di martedì mattina. Il tutto in piena sicurezza. Infatti, l’aula è stata adibita con plexiglass tra ogni postazione e sono state stabilite pause per permettere periodicamente igienizzazione e ricambio d’aria. Inoltre, prima di cominciare le sedute tutti i consiglieri si sottoporranno a tamponi rapidi approfittando dei colleghi medici e farmacisti di professione che li eseguiranno.

Così nella prima seduta dopo sei mesi in aula sono in tanti a farsi selfie con mascherina e nel loro posto con divisorio. Ad esempio la leghista Sara Zambaia saluta su Facebook: “Buongiorno e buon martedì amici! Oggi dopo sei mesi torniamo finalmente a fare attività d’aula in presenza, con tutte le precauzioni sanitarie occorrenti”.

Mentre il capogruppo di Luv Marco Grimaldi scrive: “Eccoci. Tampone fatto, emendamenti depositati e caricati. Plexiglas e ffp2 davanti. Attendo l’appello e mi preparo per le tre sedute fiume della settimana”.

Selfie di gruppo per i consiglieri del Partito Democratico Domenico Rossi, Daniele Valle, Diego Sarno e Sergio Chiamparino.