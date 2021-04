I sanitari contro il Dirmei: “Ritiri sua circolare”. Polemiche per le immagine del capo 118 al mare

Non si placa la polemica per la Circolare in cui il Dirmei invita i sanitari a non prendere ferie per il periodo pasquale per far fronte all’emergenza Covid. Soprattutto dopo le immagini del capo della maxi emergenza dell’118 Mario Raviolo che è stato intevistato mentre si trova ala mare in Liguria e in tenuta da spiaggia.

Il sindacato Nursing Up ha dichiarato: “Siamo offesi e stanchi di essere trattati a questo modo. Il Dirmei ritiri l’assurda e vergognosa direttiva sulle ferie pasquali e chi di dovere si faccia subito un bell’esame di coscienza” e ha ricordato come “in questi mesi la nostra categoria ha dato amplissima dimostrazione di che cosa sia il coraggio e la responsabilità nella lotta al Covid”.

Per il sindacato “ancora più offensivo è constatare che se da un lato il Dirmei pensa di trattare noi come ‘scolaretti indisciplinati’ dall’altro c’è il capo della maxi emergenza del 118 piemontese, e futuro manager dell’Azienda Zero, Mario Raviolo, che viene intervistato al mare. Davvero siamo noi quelli che vanno richiamati e ai quali vanno imposti turni durante le vacanze pasquali?”.

Il segretario regionale Claudio Delli Carri si dice “amareggiato e infuriato. Da inizio pandemia lavoriamo senza sabati e domeniche, senza ferie, estati o festività, sacrificando anche il tempo per le nostre famiglie in turni massacranti che durano giornate e notti intere, mettendo a rischio la nostra salute e quella dei nostri cari. La differenza è tutta qui: c’è chi rischia la vita e chi invece pensa ad altro”.