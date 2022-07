I Night Buster di Gtt arrivano anche a Pianezza

Anche Pianezza sarà inclusa nella rete notturna del Night Buster, il servizio gestito da Gtt che nei weekend e nei prefestivi collega 27 comuni della cintura con le zone della movida torinese. Lo ha annunciato la consigliera regionale della Lega Sara Zambaia, che ha lavorato insieme all’assessorato regionale ai Trasporti per questa opportunità.

Dal 29 luglio, e fino al weekend del 10-11 settembre, le navette partiranno ogni ora dalle 23 alle 4 da via Claviere/Itas a Pianezza, e con fermate in via Donizetti/via Morandi a Druento, via Torino a Savonera e via Palestro a Venaria; in senso opposto, dalle 24 alle 5, da piazza Vittorio Veneto a Torino.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo risultato – commenta Zambaia -. Raccogliendo le sollecitazioni dei miei concittadini, e grazie alle interlocuzioni avute con l’assessore ai Trasporti, siamo riusciti a colmare questo vuoto per certi versi incomprensibile e ingiustificabile. Finalmente i nostri giovani potranno contare su un mezzo di trasporto sicuro, videosorvegliato e alternativo all’automobile per raggiungere Torino”.