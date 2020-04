Hanno il coronvirus: escono dal carcere l’assassino della prof di Castellamonte e uno della banda di Piazza San Carlo

Hanza Belghazi, condannato in primo grado a dieci anni per i fatti di piazza San Carlo, in quanto responsabile – insieme ad altri tre – di aver scatenato il panico tra la folla che assisteva alla finale Champions League tra Juventus e Real Madrid, il 3 giugno del 2017, è uscito dal carcere perché positivo al Coronavirus. Ma non è il solo.

Infatti anche Gabriele Defilippi, condannato per l’omicidio di Gloria Rosboch a Castellamonte, nel Canavese, uscirà di prigione. L’ordine di scarcerazione è già pronto. Anche Defilippi ha contratto il coronavirus e quindi potrà tornare in libertà. O meglio, ai domiciliari. Se le sue condizioni di salute si aggraveranno verrà ricoverato in ospedale.

Defilippi è stato condannato in Cassazione a 30 anni per l’omicidio della sua ex insegnante, scomparsa il 13 gennaio 2016 e ritrovata poi cadavere un mese nei boschi di Rivara.

Belghazi invece, secondo la condanna, faceva parte gruppo di rapinatori che spruzzarono dello spray al peperoncino, per creare caos e derubare i tifosi: 1.600 i feriti quella sera, due dei quali, Erika Pioletti e Marisa Amato, morirono in seguito per la gravità delle lesioni.

Defilippi andrà a vivere in alloggio messo a disposizione della madre, mentre Belghazi si trova a casa di un parente.