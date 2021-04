Glugluwine: un punto di riferimento per chi ama il vino

Tempi bui negli ultimi mesi per gli amanti del vino e dell’aperitivo: purtroppo i continui lockdown non hanno giovato alla convivialità e nemmeno a chi del vino non può farne a meno. Infatti, è inutile prenderci in giro: l’italiano ama concedersi il sacro nettare degli dei e ama i momenti in cui questo la fa da padrone. L’ultimo anno ha messo a dura prova la nostra resilienza e ci ha mostrato come essere sempre più flessibili. Se è vero che all’inizio abbiamo sofferto quasi in silenzio la mancanza di tutto ciò che potevamo fare all’aperto e dei nostri locali preferiti, successivamente ci siamo inventati un modo per usufruire anche a distanza del piacere del buon cibo e del buon bere. E’ in questa ottica che nasce il progetto sperimentale di GluGluWine, new wine-social app. Per chi ancora non dovesse averne sentito parlare, è una nuova piattaforma creata per gli utenti che non possono resistere senza il … vino! L’idea è innovativa e avanguardista: con pochi semplici clic e attraverso l’app di GluGluWine è possibile avere accesso a un mondo tutto da scoprire fatto di quiz, premi, eventi e consigli di cui gli utenti del web appassionati di vino non potranno mai più fare a meno. Vediamo insieme cos’è possibile fare e come utilizzarla al meglio!

GluGluWine: l’amore per il vino che diventa “social”

Fino a qualche anno fa non avremmo mai pensato di poter vivere la nostra socialità quasi completamente online. Anche se i social network hanno assorbito molto del nostro tempo permettendoci di rimanere aggiornati su tutto in tempo reale e/o di contattare anche gente che vive dall’altra parte del globo, ci risultava quasi impensabile passare la maggior parte del nostro tempo davanti a un computer o a uno smartphone per svolgere delle normali attività, quali lavorare, fare una chiacchierata con gli amici che abitano nella stessa città, seguire dei corsi che normalmente sarebbero stati effettuati in presenza. In questo periodo di pandemia siamo riusciti a convertire quasi tutto, arrivando persino a seguire dei corsi di formazione e aggiornamento e a partecipare a giochi di società online. Per fortuna non ci si è abbattuti e si è cercato di portare avanti le normali attività, anche se di normale c’è (stato) ben poco. Molte piattaforme, quali GluGluWine, sono riuscite a creare dei momenti di aggregazione e di svago per portare avanti le proprie passioni. Quest’ultima, infatti, è diventata un vero e proprio punto di riferimento online per tutti colori i quali amano il vino e sono sempre di più i partner e i produttori di vino che sono entrati a far parte di questa famiglia. Per gli appassionati di vino le opportunità non mancano: ogni giorno vengono proposti eventi, al momento purtroppo online, che permettono agli utenti di incontrarsi e creare una vera e propria community, dei quiz con una classifica finale e dei veri e propri test a tempo, nella versione premium, divisi per livello sui corsi base e avanzato per diventare sommelier. Perché non provare a mettersi in gioco con questa app alla portata di tutti?