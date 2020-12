Il 30 luglio del 2019 con lo sgombero dell’ultima palazzina terminava l’occupazione dell’ex MOI a Torino, quella che è stata definita la più grande d’Europa. Per circa sette anni gli edifici che nel 2006 ospitarono gli atleti olimpici, sono stati la casa di migliaia di cittadini extracomunitari.

A oltre un anno di distanza dieci giornalisti torinesi hanno voluto porre nuovamente l’attenzione su quell’esperienza, raccontando l’umanità che brulicava dentro le stanze o tra i corridoi di quegli appartamenti di fortuna. Da mercoledì 2 dicembre a sabato 5 dicembre all’interno dello spazio ‘Fotografia Km0’ allestito dentro la Tettoia dell’Orologio di Porta Palazzo si terrà un evento speciale per mettere a fuoco l’obiettivo sugli sguardi di chi ha vissuto quell’occupazione.

Il pretesto che ha fatto scaturire l’idea dell’evento ‘Gli sguardi del MOI’ è l’uscita del nuovo libro di Gioele Urso, Calma&Karma (Golem Edizioni). Si tratta di un noir ambientato a Torino dove la protagonista principale è una donna ritrovata senza vita sulla sponde del fiume Po. Una dei tanti invisibili che si aggira tra i rispettabili torinesi.

L’obiettivo de ‘Gli sguardi sul MOI’ è permettere ai torinesi di guardare a quell’occupazione andando oltre le porte d’ingresso delle palazzine. Oltre al libro vi sarà un’esposizione fotografica di nove foto giornalisti torinesi che hanno messo a disposizione il proprio punto di vista per raccontare attraverso i loro scatti le storie di chi in quelle palazzine ha visto un rifugio e ha cercato una speranza. All’esposizione hanno partecipato con le loro fotografie Michele d’Ottavio, Max Ferrero, Alberto Giachino, Stefano Guidi, Giulio Lapone, Paolo Siccardi, Daniele Solavaggione e Mauro Ujetto. Inoltre vi sarà una selezione di fotografie di Dario Nazzaro, foto giornalista torinese mancato all’inizio del 2020.

Torino 6-8–2018 foto Dario Nazzaro : SGOMBERO ALLE PALAZZINE DELL’EX MOI

“Utilizzo il noir per raccontare una certa Torino”, spiega Gioele Urso, “In questo libro si parla di sfruttamento della prostituzione e giochi di potere. La narrativa per me è un modo per fare luce sulle situazioni che giorno dopo giorno cerchiamo di ignorare”. Tra queste c’è anche il MOI che nel libro assume un ruolo importante: “Noi abbiamo guardato alle palazzine occupate dell’ex villaggio olimpico fino alla porta d’ingresso, ma raramente abbiamo voluto varcare quella soglia. Per superare i nostri pregiudizi dobbiamo sforzarci di conoscere le persone oltre i muri di confine”, conclude Gioele Urso.

‘Gli sguardi sul MOI’, esposizione fotografica e focus sul libro Calma&Karma (Golem Edizioni) di Gioele Urso



dal 2 al 5 dicembre



Spazio mostre Fotografia Km0

Antica Tettoia dell’Orologio, stand 84

Piazza della Repubblica – Porta Palazzo