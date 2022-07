Fridays for future, Greta Thunberg non sarà a Torino, collegamento a distanza 

Non sarà a Torino Greta Thunberg. La 19enne svedese che ha dato il via al movimento dei Fridays for Future non parteciperà in presenza al secondo Meeting europeo che si sta svolgendo a Torino, dove era attesa, per problemi logistici. Si collegherà però a distanza per partecipare alle conferenze in programma.

L’annuncio è stato dato dagli attivisti stessi, in una conferenza stampa di presentazione al Parco della Colletta di Torino, dove è stato allestito il Camp.

“Greta è vista come un simbolo, ma è una attivista come tanti altri – hanno spiegato i Fridays For Future, dopo l’annuncio che Greta Thunberg non sarà a Torino in presenza per il meeting -. È vero che è stata lei a promuove la nascita del movimento – aggiungono -. Noi le vogliamo bene, ma in giro per il mondo ci sono tanti altri attivisti che non possono essere presenti per diversi motivi e sono tutti dispiaciutissimi. Ci sono attivisti che non hanno avuto il visto per uscire dai loro Paesi”, concludono.