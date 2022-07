Damilano candidato alle politiche? “Progetto civico e liberale per l’Italia”

Da Torino Bellissima e Italia Bellissima? Potrebbe essere questo il prossimo passo di Paolo Damilano, candidato sindaco alle scorse amministrative a Torino. Il leader di Torino Bellissima infatti già nei mesi scorsi aveva manifestato la sua intenzione di estendere la sua esperienza politica oltre i confini cittadini. E la caduta del governo Draghi con le elezioni previste a settembre potrebbe essere il terreno giusto.

“Siamo pronti alla fase due. Che in realtà non è altro che un ritorno alle origini, a quel progetto civico e liberale che a ottobre scorso è stato capace di coinvolgere le migliori energie della società civile e conquistare la stima dei cittadini. Nelle prossime settimane ci confronteremo con chi come noi vuole governare l’Italia con serietà e responsabilità e capiremo se ci sono le condizioni per dare una mano”

“Oggi come un anno fa – aggiunge – le nostre esperienze e competenze sono al servizio della comunità. C’è da fare”.