Festival No Tav sul sito dell’Informagiovani, Lega: “Lo Russo riferisca in consiglio”

In una nota congiunta il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Elena Maccanti e il commissario cittadino del partito Fabrizio Ricca dopo che sul portale del Comune era apparso il programma del Festival Alta Velocità: “Chiediamo al sindaco Lo Russo di chiarire come sia potuto accadere che il portale Informagiovani del Comune di Torino abbia promosso sul sito istituzionale e sui suoi social il festival No Tav di questo fine settimana a Venaus”.

Nella nota i due esponenti osservano come “Il Festival gestito e organizzato dalle stesse frange No Tav radicali e vicine su centri sociali che da anni mettono a ferro e fuoco una valle, rendendosi protagonisti di inaccettabili episodi di gravissima violenza contro le forze dell’ordine”.

“Episodi di guerriglia che nulla hanno a che fare con il diritto di manifestare – affermano Maccanti e Ricca – Il gruppo comunale della Lega manifesta solidarietà e consueta vicinanza alle forze dell’ordine e chiede ufficialmente che il Sindaco Lo Russo, convinto sostenitore Si Tav, si dissoci con forza e dia immediati chiarimenti. È necessario sapere come sia accaduto che un evento simile diventi, sui media ufficiali del Comune , un appuntamento da supportare e sponsorizzare”.