Il Comune di Torino torna Si Tav, ma su sito e social promuove il Festiva Alta Felicità dei No Tav

Il Comune di Torino ha celebrato da poco, con il primo tavolo del nuovo Osservatorio, il ritorno della sua amministrazione a guida di Stefano Lo Russo a posizioni favorevoli alla Torino-Lione. Ma ciò non toglie che proprio il portale della Città di Torino dedicato ai giovani promuova il Festival Alta Felicità, ovvero, come loro stessi scrivono sulle pagine social e sul sito, “l’evento estivo del Movimento No Tav”.

Infatti, il portale Torino Giovani, sottopagine dello stesso sito del Comune, di cui riporta anche i loghi, tra gli eventi che i svolgeranno nell’ultimo weekend di luglio ricorda anche il Festival Alta Felicità, dedicandogli una pagina e condividendo la notizia sui social, con tanto di programma della tre giorni di musiche ed eventi e il logo, che rappresenta un No Tav, con bandana al collo, che caccia il treno della Torino-Lione dalla Valle.

“Dal 29 al 31 luglio torna il Festival Alta Felicità a Venaus, in Val Susa, l’appuntamento estivo del Movimento No Tav. Tre giorni di musica, cultura, natura e socialità, ma anche di lotte sociali e dibattiti” riportano sul portale che il Comune di Torino ha creato per promuovere occasioni di lavoro, formazione e socialità tra i giovani.

Non mancano i richiami alla presenza di “ospiti come il Collettivo di Fabbrika Gkn, Eddi Marcucci e Zerocalcare” e alle “gite”: “una ai Mulini della Clarea, dove il Movimento No Tav ha realizzato un Presidio permanente per monitorare il cantiere, e una che si articolerà in diverse tappe passando per sentieri partigiani”.

Un festival annunciato anche sui social dove si invita a guardare il programma completo. Insomma, se il Comune di Torino è Si Tav, che il suo Innformagiovani sia invece No Tav?