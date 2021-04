Festa della Liberazione 2021 a Moncalieri

In occasione del 76° anniversario della Liberazione – domenica 25 aprile alle ore 18 – Magaria Teatro propone un approfondimento, in chiave antiretorica e non rituale, che toccherà significativamente pagine di Wilhelm Reich, Sigmund Freud, Primo Levi, Carlo Galli, Vito Bonito e Andrea Mecacci. “Cifra” complessiva della riflessione proposta dal professor Fabrizio Nocilla saranno due liriche di Bertolt Brecht, che apriranno e chiuderanno la conferenza.

“La proposta è di togliere all’anniversario un po’ della patina trionfalistica che ha assunto nel tempo – spiega Fabrizio Nocilla – per riesumarne il senso autentico e la funzione di stimolo a porsi in maniera critica verso i tempi che stiamo vivendo. Tempi caratterizzati da una condizione esistenzialmente fragilissima, in bilico tra un passato prossimo quasi cancellato, un presente provvisorio e un domani carico di nubi incerte”. Un invito a rimettere al centro un’idea di partecipazione sociale, politica, collettiva e individuale alle cose del mondo, con qualche incursione nella psicologia delle masse “e il ruolo da esse giocato di fronte alle varie forme di dominio, sia esso totalitario, del ‘pensiero unico’ o ancora: ridisegnato intorno al ‘grande reset’ economico-digitale”.

La conferenza sarà accessibile on line sulla pagina Facebook della Biblioteca Arduino. Il progetto è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri, nell’ambito di una collaborazione di lungo corso (le lezioni-spettacolo sulla lettura contemporanea hanno debuttato nel 2017) con Magaria Teatro. “E’ fondamentale continuare a celebrare con la massima solennità il 25 aprile, giorno in cui l’Italia ha ripreso in mano il proprio destino e la propria libertà – spiega soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Sugli snodi nevralgici della memoria nazionale, questo intervento segue un primo contributo di Nocilla, apprezzatissimo, tenuto il 27 gennaio scorso in occasione del Giorno della Memoria”.