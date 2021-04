Cody Trip, la gita di fine anno diventa virtuale

Si svolgerà giovedì 22 e venerdì 23 aprile l’iniziativa ‘CodyTrip Torino – La Città dell’Innovazione’, una gita scolastica online rivolta principalmente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ma aperta anche alle famiglie degli studenti e alle singole persone interessate.

Sono già più di 37 mila gli iscritti da 871 città italiane ed estere per 2 giorni di visita, 15 ore di diretta e 15 tappe.

CodyTrip, il cui obiettivo è far vivere ai partecipanti un’esperienza formativa coinvolgente alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi, usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e l’immaginazione per colmare le distanze e permettere a tutti di interagire in diretta con i propri compagni di viaggio e con il professore che guida le attività e la gita.

“CodyTrip Torino è un felice connubio tra innovazione e didattica, un uso intelligente di metodologie e tecnologie di apprendimento dedicate agli studenti e alle loro famiglie, cui è riservata l’opportunità di godere virtualmente delle bellezze di Torino e di scoprirne la storia, le tradizioni e la vocazione smart – sostiene Antonietta Di Martino, assessora all’Istruzione della Città di Torino -. I video-partecipanti potranno conoscere EduLab, il laboratorio innovativo all’interno della ‘Scuola Centro Civico’, un luogo di sperimentazione di nuovi strumenti educativi, in cui lo sviluppo della tecnologia e della ricerca sono associate al moltiplicarsi delle forme di sapere”.

La partecipazione è gratuita grazie al contributo di Giunti Scuola, che copre i costi organizzativi. È sufficiente riservarsi un biglietto sul sito http://bit.ly/prenota-codytrip-2021-torino che sarà poi spedito via e-mail per rendere l’esperienza ancora più reale. Oltre al ticket saranno inviate tutte le istruzioni per aderire.

Tra le visite un tour virtuale di Torino con i principali luoghi storici, ma anche i poli di innovazione e i parchi pubblici. Poi i Musei, come il Museo Egizio, i Musei Reali e il Museo del Cinema.

Il tour toccherà anche la vicina Moncalieri nel Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri dove a fare gli onori di casa sarà l’assessore alla Cultura della Città di Moncalieri, Laura Pompeo. Le ultime visite saranno agli Appartamenti Reali del Castello (residenza sabauda e bene patrimonio dell’Unesco) e al centro storico della cittadina sita al confine sud di Torino.

“Cody Trip è in armonia con un percorso valorizzazione del patrimonio artistico-culturale che a Moncalieri portiamo avanti da ormai 6 anni. In questo periodo caratterizzato dalla pandemia sono stati drasticamente ridotti i momenti di fruizione in presenza del nostro patrimonio artistico-culturale, tra cui le visite al Castello Reale e al Centro Storico, nonché gli eventi presso il Giardino delle Rose –l’assessore alla Cultura di Moncalieri, Laura Pompeo, spiega soddisfatta la scelta di aderire – Pur non sostituendo i viaggi tradizionali, CodyTrip ne costituisce un’efficace anticipazione, consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a visitare per riconoscerli, viverli e trovarli familiari”.